روسيا.. تسجيل 822 حالة وفاة و22041 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - السبت 25 سبتمبر 2021

شهدت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية أعلى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ 14 أغسطس الماضي، بتسجيلها 22041 إصابة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد سبعة ملايين و398 ألفا و 415 إصابة.



وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت انخفاضا طفيفا بتسجيلها 822 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، ليصل مجموعها إلى 203 آلاف و95 حالة وفاة، بينما تماثل 16325 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليبلغ مجموع المتعافين ستة ملايين و 590 ألفا و 933 شخصا.