شكرا لقرائتكم تركيا أردوغان: سنشتري أنظمة دفاعية صاروخية جديدة من روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية إن تركيا ستشتري أنظمة دفاعات صاروخية روسية جديدة رغم المعارضة الأميركية.

وحثت الولايات المتحدة تركيا على عدم المضي قدمًا في تسلم صواريخ إس -400 الروسية والتخلي عن البطارية التي حصلت عليها بالفعل، حتى مع دخول أنقرة في محادثات مع موسكو بشأن تسلم نظام ثانٍ.

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وتتفاوض تركيا وروسيا بشأن نقل التكنولوجيا والإنتاج المحلي قبل شراء محتمل لنظام ثانٍ، وحصلت تركيا على أول بطارية في عام 2019.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على صناعة الدفاع التركية بسبب شراء أنظمة الصواريخ الروسية، قائلة إن النظام الروسي يمكن استخدامه لجمع معلومات استخبارية عن طائرة الشبح إف -35 التابعة لشركة لوكهيد مارتن. وقد علقت سابقًا مقاولي الدفاع الأتراك من البرنامج الدولي للمساعدة في بناء طائرة F-35.

وقال أردوغان لمراسل شبكة "سي بي إس" نيوز عندما سئل عما إذا كان ينوي شراء نظام آخر من إس -400: "لن يتمكن أحد من التدخل فيما يتعلق بنوع أنظمة الدفاع التي نكتسبها ومن أي دولة وبأي مستوى". وأضاف "نحن الوحيدون الذين يتخذون مثل هذه القرارات"، ليرد المذيع "هذا يبدو وكأنه نعم"، فأجاب أردوغان "بالطبع ، بالطبع ، نعم".

وتم تسجيل المقابلة يوم الثلاثاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وستبث بالكامل يوم الأحد على قناة "سي بي إس" الأميركية".

وقال ألكسندر ميخيف، رئيس شركة Rosoboronexport لتصدير الأسلحة التي تديرها الدولة في روسيا، في أغسطس إن تركيا كانت في المراحل الأخيرة من التفاوض على صفقة جديدة لأنظمة S-400.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل في مدينة سوتشي الروسية. وقال أردوغان: "سنتوصل بالطبع إلى قرار مهم في العلاقات التركية الروسية".