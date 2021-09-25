وأوضح محسب، في بيان أصدره اليوم، أن اتجاه الدولة خلال السنوات الأخيرة ينصب في إطار تعزيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وهناك توجيهات مباشرة من قبل القيادة السياسية في هذا الصدد، ومن ثم يجب ترجمة هذه الاهتمامات في صورة قرارات على أرض الواقع، خاصة وأن هناك بعض الأراضي غير المستغلة يتم التعدي عليها مما يُعد إهدارا للمال العام.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك عددا من المحافظات توجد بها استراحات تابعة لوزارة الري غير مستغلة تساوي ملايين الجنيهات، كما توجد محافظات بها أراضٍ تابعة للآثار أيضا غير مستغلة، متسائلا: «لماذا لم يتم التنقيب عن الآثار بهذه الأراضي للاستفادة منها أو طرح الأراضي للنفع العام في حال عدم وجود معالم أثرية بها، خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوى ويى حاجة ماسة للمشروعات الخدمية؟».
كانت هذه تفاصيل خبر مطالب للاستفادة من الأراضي غير المستغلة في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.