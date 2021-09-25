مطالب بتوزيع منصف للمهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 21:03

إنقاذ مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط

عربي ودولي

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طالبت خمس دول أوروبية متوسطية، اليوم السبت، بتوزيع "ملزم" و"أكثر إنصافا" للمهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي.

وخلال اجتماع عقد في مدينة ملقة الإسبانية، اتفقت دول مجموعة "ميد 5" المتوسطية، إسبانيا وإيطاليا وقبرص ومالطا واليونان، على "مطالبة الاتحاد الأوروبي باتّباع سياسة هجرة مبنية على التوزيع المنصف للمسؤوليات بين الدول الأعضاء".

وشدد البيان المشترك الصادر عن إسبانيا، التي استضافت الاجتماع، على ضرورة وضع "آلية ثابتة وإلزامية للدول المضطرة للتعامل مع الوافدين (...) بسبب موقعها الجغرافي".

على سبيل المثال، رفضت بولندا والمجر والجهورية التشيكية استقبال المهاجرين إبان موجة الهجرة التي شهدتها أوروبا في العام 2015.

وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا، في تصريح للصحافيين، إن "صوتنا ورؤيتنا يجب أن يؤخذا في الاعتبار، لا بل يجب أن يكونا محوريين في السياسة الأوروبية".

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، سجلت عمليات تدفق المهاجرين واعتراضهم ووصولهم إلى المنطقة المتوسطية الوسطى زيادة هذا العام وقضى ما لا يقل عن 1113 شخصًا في البحر المتوسط خلال النصف الأول من عام 2021 أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وفي تقريرها للعام 2020، قدّرت المنظمة بـ17 ألفا حصيلة المتوفين خلال محاولتهم عبور المتوسط إلى أوروبا بين عامي 2014 و2018.

من جهتها، تؤكد منظمة "اس.او.اس ميديتيراني" أنها أغاثت أكثر من 34 ألف شخص منذ فبراير 2016.

المصدر: آ ف ب