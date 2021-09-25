شكرا لقرائتكم خبر عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضع 6 مستهدفات لتوفير سكن لائق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على تغطية كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان سواء الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين بمفهومها الشامل.

وتضمنت الاستراتيجية 6 نتائج مستهدفة فيما يتعلق بالحق فى السكن اللائق، نستعرضها فيما يلى:

1- زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية، ولا سيما محدودى الدخل، وتقديم تسهيلات فى إطار التمويل العقارى.

2- توفير وتطوير الخدمات والمرافق الأساسية فى المجتمعات السكنية والمدن الجديدة، كالخدمات الصحية والتعليمية وشبكة الطرق والمواصلات.

3- زيادة بناء مدن جديدة، ووحدات سكنية ملائمة فى مناطق الظهير الصحراوى، تتمتع بالتغطية الكاملة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية.

4- تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

5- تطوير المناطق التي لم تخضع للتخطيط العمرانى وتجديد شببكة المرافق لأساسية.

6- تشديد وتفعيل العقوبات الخاصة بمخالفة شرط الاستغلال والسكن لوحدات الإسكان الاجتماعى.