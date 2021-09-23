شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف طفل إيراني يأكلون من حاويات القمامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

في واقعة تقشعر لها الأبدان في العاصمة الإيرانية طهران ، والتي تكشف تردي الأحوال المعيشية بإيران، بسبب تسلط نظام الملالي على الشعب طيلة 4 عقود، عقب مجيئه فيما يسمى بالثورة الإسلامية.

الإعلامي والباحث الإيراني ماجد العباسي نشر صورة صادمة عن حاويات القمامة التي يأكل منها الأطفال، وعلق عليها بالقول :” بلدية طهران تستخدم حاويات جديدة تغلَق بالأقفال”.

وأضاف أن الإجراء تم لمنع ٤٠٠٠ طفل فقير يترزقون من القمامة في عاصمة دولة ولاية الفقيه.