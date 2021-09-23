شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تستأنف حركة الطيران مع 5 دول.. في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستستأنف اعتبارا من 5 أكتوبر حركة الطيران مع 5 دول على خلفية تحسن الأوضاع الوبائية فيها.



وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا بأنها تنوي استئناف الرحلات الجوية مع كل من جيبوتي والدنمارك ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا والبيرو.

كما أفاد المركز بأنه سيتم اعتبارا من 5 أكتوبر زيادة عدد الرحلات الجوية مع كل من البحرين والإمارات واليابان وقرغيزيا وأوزبكستان وطاجكستان.