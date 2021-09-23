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عاجل.. اندلاع حريق كبير في مصنع للكيماويات بمدينة قم وسط إيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اندلع حريق كبير في مصنع للكيماويات، الخميس، في مدينة قم وسط إيران.

 

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن الحريق اندلع في المصنع المتواجد ببلدة شكوهيه في مدينة قم، مؤكدة عدم معرفة أسباب الحريق وحجم الخسائر بعد.

 

وفي الثاني من آيار/مايو الماضي، اندلع حريق في المصنع ذاته وأدى إلى إصابة 4 أشخاص على الأقل بجروح فضلاً عن خسائر مالية كبيرة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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