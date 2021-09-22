إيران والسعودية تشاركان فـي اجتماع لممثلي «قمة بغداد»

طهران ـ د.ب.أ: شاركت إيران والسعودية في اجتماع ضم ممثلين عن الدول التي شاركت في القمة التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد مؤخرا. ووصفت وكالة “بلومبرج” للأنباء اللقاء، الذي ضم كبار الدبلوماسيين من إيران والسعودية والاتحاد الأوروبي للمرة الثانية في أقل من شهر، بأنه مؤشر على تكثيف الجهود للحد من التوترات في الشرق الأوسط فيما تستعد طهران لاستئناف المحادثات الهادفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فقد شارك في الاجتماع وزراء خارجية أو مسؤولون كبار من إيران وتركيا والسعودية والكويت ومصر والأردن وقطر وفرنسا ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين منظمة التعاون الإسلامي وأمين مجلس التعاون الخليجي.

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