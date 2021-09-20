شكرا لقرائتكم خبر عن 24 طلبا خدميا واستخدام 8 أدوات رقابية حصاد نشاط مارسيل سمير نائبة التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 27 جلسة عامة

- المشاركة في 7 زيارات رسمية

- استخدام 8 من الأدوات الرقابية من بينها مقرر لقرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا بشأن مشروع شراكة ودعم المشروعات الصغيرة واقتراح برغبة لعمل كوبرى متحرك وإشارات مرور بشارع 15 مايو وتم ادراجه بخطة العام المالى الجديد.

- حضور 28 جلسة باللجان النوعية

- تقديم 24 طلب خدمى



