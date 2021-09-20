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مقتل وإصابة 36 شخصا في إطلاق نار داخل جامعة روسية

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محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

قتل 8 أشخاص وأصيب 28 آخرون في حادث إطلاق نار وقع اليوم داخل جامعة بيرم الروسية.

 

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء عن وزارة الصحة الروسية قولها إن أحد الطلاب فتح النار داخل مباني جامعة بيرم الحكومية الوطنية للبحوث، وبعد ذلك واصل إطلاق النار في المبنى التعليمي الثامن، مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص واصابة 28 آخرين 19 منهم باطلاقات نارية والباقي جراء قفزهم من النوافذ حيث تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

 

وأعلنت الداخلية الروسية في بيان لها إلقاء القبض على منفذ الهجوم، وجاري التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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