ريال مدريد يعلن اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب خلال شهر آب

وقال ريال مدريد، على موقعه الرسمي، إن الجماهير صوتت للبرازيلي فينيسيوس جونيور ليكون أفضل لاعب في شهر أغسطس/آب بالنادي الملكي.

وأضاف أن اللاعب البرازيلي حصل على الجائزة تقديرًا لأدائه الجيد خلال الشهر الأول من الموسم، حيث لعب في جميع مباريات ريال مدريد وسجل ثلاثة أهداف.



وقال فينيسيوس، في تصريحات للموقع الرسمي: "أنا سعيد جدًا بالبداية الجيدة للموسم، وسعيد لأن الجميع أظهر لي الكثير من الحب. شكرًا جزيلاً، أتمنى أن أستمر على هذا المنوال".

وأضاف: "يسعدني أيضًا أن أعود للعب في سانتياجو برنابيو في ظل وجود الجماهير الذين سيقفون وراءنا طوال الموسم. أنا ممتن جدًا لأن المدرب أظهر ثقته بي واللاعبون يغمرونني بالثقة لتقديم أداء جيد. لقد كانت بداية جيدة للغاية وأريد الاستمرار على هذه الشاكلة حتى نهاية الموسم".

