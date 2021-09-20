شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على قطع أثرية تكمل المجموعات المعروضة بمتاحف أيرلندا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول بالمتاحف الوطنية في أيرلندا الشمالية إن الآثار التي عثر عليها أفراد من الشعب في أيرلندا الشمالية في الأرض، ساعدت في سد الثغرات في المجموعات التي تعُرض في المتاحف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أمس الأحد أنه تم التحقق من 24 قطعة على أنها أثرية على مدى السنوات العشر الماضية.

ووصلت تلك القطع جميعها إلى المتاحف الوطنية في أيرلندا الشمالية.

ويتم عرض عدد منها حاليا في متحف ألستر في بلفاست.

وقال أمين المتاحف الوطنية في أيرلندا الشمالية جرير رامزي إن تلك القطع الأثرية "سدت بشكل كبير الثغرات في مجموعتنا".