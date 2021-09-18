واشنطن تعترف بمقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال في غارة أمريكية بكابول

الشارقة - اميمة ياسر -

اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بمقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال قتلوا في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في كابول الشهر الماضي.

وقال الجنرال فرانك ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن عشرة مدنيين، من بينهم أطفال قتلوا في غارة أمريكية بالعاصمة الأفغانية كابول أغسطس الماضي.

وأضاف ماكينزي، في تصريحاته للصحفيين: "كان ذلك خطأ وأقدم خالص اعتذاري"، وفقاً لما ما نقلته وكالة "رويترز".

ووفقاً لاعتقادات الضابط، فإنه من غير المرجح أن تكون العربة التي أصيبت أو الأشخاص الذين لقوا حتفهم ينتمون لتنظيم "داعش"، أو كانوا يشكلون تهديداً مباشراً للقوات الأمريكية في مطار كابول.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة طالبان مقتل ما لا يقل عن 10 أفراد من عائلة أفغانية واحدة، بينهم 5 أطفال، بالغارة الأمريكية التي استهدفت عناصر تنظيم "داعش" في كابول.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر في حركة طالبان قوله إن "النتائج والمعلومات التي توصلوا إليها أظهرت أن القوات الأمريكية استهدفت مدنيين بغارة جوية في كابول، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم رجلين وثلاثة شبان وخمسة أطفال".

كما أكد الجيش الأمريكي أنه نفذ غارة جوية قرب مطار كابول استهدفت انتحاريين من تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد أيام قليلة من تفجيرات قرب المطار خلفت قتلى من الأفغان والعسكريين الأمريكيين تزامنا مع عمليات إجلاء الرعايا الأجانب.