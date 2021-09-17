شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء الصومال يرفض قرار الرئيس تعليق سلطاته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبلي أنه لن يلتزم بقرار رئيس البلاد بشأن تعليق سلطاته لعزل وتعيين المسؤولين.



وقال روبلي، في بيان صادر عن مكتبه، إنه لن يلتزم بقرار الرئيس، واتهمه بـ“تطويع بنود الدستور التي أشار إليها لتبرير تدخله في سلطات مكتب رئيس الوزراء“.

وأضاف البيان أن ”رئيس الوزراء يذكّر الرئيس بالحفاظ على مبادئ الدستور الخاصة بالفصل بين مؤسسات الحكومة“.