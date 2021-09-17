لبنان .. إستقبال اسطوري لوصول شحنات المازوت بإطلاق النار وقذائف مضادة للدبابات

الشارقة - اميمة ياسر - انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر فيه شخصان أثناء احتفالهم بوصول شاحنات المازوت للبنان، وهما يطلقان الرصاص وقذائف "آر بي جي" ، مع مرور الصهاريج الكبيرة المحملة بالمواد البترولية.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله بكثرة علي كافة منصات التواصل، بالاضافة الي بعض وسائل الإعلام اللبنانية، شخصان، كل في موقع، يطلق كل منهما قذيفة "آر بي جي" في الطريق الذي عبرت منه الشاحنات كعلامة علي الفرحة.

من الجدير بالذكر، أن عملية رفع الدعم عن سلعة الوقود الاستراتيجية في لبنان، كانت خطوة تسعى إليها الحكومة اللبنانية السابقة، لخفض النقص الحاد في الوقود.

وقالت المديرية العامة للنفط في لبنان إن قرار رفع أسعار البنزين جاء استنادًا إلى الموافقة الاستثنائية من جانب الرئيس ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، السبت في قصر بعبدا الرئاسي.

وقد ارتفع سعر البنزين 95 أوكتان بنسبة 66 بالمئة، ليصبح سعر صفيحة المحروقات منذ هذا الصنف عند 129 ألف ليرة لبنانية.