بتوجيهات ولي العهد.. نائب وزير الدفاع يتابع جاهزية القوات المسلحة

قام الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع أمس بزيارة لرئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة بوزارة الدفاع.

ولدى وصول لوزارة الدفاع كان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.

بعد ذلك، عزف السلام الملكي ثم تشرف معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري و نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الدفاع بالسلام عليه.

عقب ذلك، استمع نائب وزير الدفاع إلى الإيجاز المقدم من رئاسة هيئة الأركان العامة، وجرى خلال الإيجاز مناقشة الجوانب العسكرية والدفاعية كافة والتأكيد على ثبات جاهزيتها وتطويرها بما يحقق مصالح وأهداف وطننا الغالي.

من جانب آخر قام الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في زيارة لقيادة القوات المشتركة، وكان في استقبال الأمير نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وكبار ضباط القوات المشتركة وكبار ضباط تحالف دعم الشرعية في اليمن.

واطلع على إيجاز القوات المشتركة، وجرى خلال الإيجاز التأكيد على سير العمليات الجارية التي تقودها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن والإشادة بجهودها وبحث سبل دعمها وتعزيزها لضمان أمن واستقرار المنطقة.

حضر الإيجاز، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وكبار ضباط القوات المشتركة.

وفي ختام الزيارتين، أكد نائب وزير الدفاع عن فخره واعتزازه بما شاهده من جاهزية عالية للقوات المسلحة التي أتت بتوجيه مباشر منالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ناقلاً من خلالها تحياته وتقديره على المجهودات كافة التي يقومون بها والوقوف على التطوير التي وصلت إليه قواتنا المسلحة وفق الرؤية.