استقالة مدير الأخبار في التلفزيون الحكومي التونسي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

قدّم مدير الأخبار في التلفزيون الرسمي التونسي عماد بربورة، الخميس، استقالته في ظل توترات سياسية تشهدها البلاد وعقب إعفاء مدير التلفزيون من منصبه.

ولم يوضح بربورة أسباب الاستقالة لكنها جاءت بعد انتقادات وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد لأداء قسم الأخبار في التلفزيون الرسمي.

وكتب بربورة عبر “فيسبوك”: “بعد أكثر من 25 سنة في خدمة أخبار التلفزة التونسية أعلن استقالتي من إدارة الأخبار”.

وأضاف: “بالتوفيق للجميع.. قسم الأخبار أمانة”.

وفي 23 يوليو الماضي اتهم سعيد، خلال تصريح إعلامي وسائل إعلام بالتعتيم على نشاطه وعلى المجهودات التي يقوم بها لجلب مساعدات ولقاحات ضد كورونا إلى البلاد.

وقال وفق ما نقل راديو “موزاييك”: “في شريط الأنباء أول أمس، يتكلمون عن جلود الأضاحي قبل أن يتحدثوا عن مكالمات مع رؤساء دول شقيقة، كأن قضية الجلود أهم! على الأقل كان عليهم أن يحترموا الدول الأخرى”.