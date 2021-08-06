البيت الأبيض: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران في وقت لا تزال تداعيات الهجوم الذي استهدف الناقلة “ميرسر ستريت” قبالة ساحل سلطنة عُمان مستمرة.

وقالت ساكي في تصريح تلفزيوني الخميس، إن المجتمع الدولي لديه قلق من سلوك طهران المتصاعد.

يشار إلى أنه في وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن تل أبيب مستعدة لضرب إيران.

وأضاف غانتس لوسائل إعلام إسرائيلية: “نحن في مرحلة نحتاج فيها إلى القيام بعمل عسكري ضد إيران. يحتاج العالم إلى اتخاذ إجراءات ضد إيران الآن”.

من جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس، أن إيران ستدفع ثمناً لو اختار رئيسها الجديد إبراهيم رئيسي العدائية، لافتاً إلى أن طريقة تعامل المملكة المتحدة مع طهران أصبحت في مفترق طرق.

كما تعهد راب بمحاسبة إيران لتهديدها الملاحة وزعزعة استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن الهجوم على السفينة “ميرسر ستريت” لن يمر دون محاسبة طهران.