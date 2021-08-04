انت الان تتابع خبر بالفيديو: 12713 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 2021-08-04 | 19:30

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وفي الموقف الوبائي.. سجلت وزارة الصحة والبيئة اثنتي عشر الف وسبعمئة وثلاث عشرة اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، الف وسبعمئة وست وخمسون منها في بغداد الكرخ، والف واحدى وخمسون في الرصافة، ومئة وثمان وخمسون في مدينة الطب، وثلاثة الاف ومئة واثنتان وسبعون في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل ستة الاف وخمسمئة واربع وسبعين حالة شفاء، وثلاث وسبعين وفاة.