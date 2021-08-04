انتحار ثالث شرطي أميركي شارك في اقتحام مبنى الكابيتول

03 أغسطس , 2021

أعلن متحدث باسم إدارة شرطة العاصمة الأميركية واشنطن في بيان صحفي، أنّ شرطياً ممن استجابوا لأعمال الشغب خلال اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير، قد توفي انتحاراً الأسبوع الماضي.

وأصبح بذلك جانتر هاشيدا ثالث شرطي ينتحر بعد المشاركة في مكافحة الشغب والدفاع عن الكابيتول، وفقا لموقع أكسيوس الأميركي.

ونقل الموقع عن بيان للشرطة أن الشرطي هاشيدا عمل في فريق الاستجابة للطوارئ في إدارة شرطة العاصمة التي يعمل بها منذ العام 2003، وأضاف البيان أنه عثر عليه متوفياً في منزله يوم الخميس الماضي.

واستجاب كل من جيفري سميث (35 عاماً) من شرطة واشنطن، هوارد ليبينجود (51 عاماً) من شرطة الكابيتول، للهجوم على المبنى وانتحرا في الأيام التالية.

ولم يذكر الموقع ما إذا كان انتحار هؤلاء الأشخاص ناجم بشكل مباشر عن المشاركة في فض أحداث الشغب، إلا أن تقارير أميركية تشير إلى أنّ الضّغوط النفسيّة المرتبطة بعمل مسؤولي تنفيذ القانون تجعلهم عرضة للإصابة بأمراض مثل الاكتئاب.