ميسي ينشر صورة مثيرة جداً لزوجته على البحر!

وظهر ميسي وهو عارٍ إلا من شورت، ويعتمر قبعةً على رأسه ويضع نظارات شمسية، محتضناً زوجته عارضة الأزياء.

كان ليونيل نشر صورةً جمعته بزميله النجم الأورغوياني لويس سواريز.

ميسي ينشر فيديوهات مثيرة لزوجته في الجيم



وقبل أيام نشر نجم نادي برشلونة الإسباني، مقاطع فيديو عبر خاصية “ستوري” على حسابه في انستغرام، تُظهر زوجته عارضة الأزياء، أنتونيلا روكوزو، وهي تمارس تماريناً رياضية في الجيم .

وتُظهر المشاهد التي نشرها ليونيل لزوجته وهي تتمرّن في الجيم، مرتديةً ملابس رياضية مكشوفة، وتعمّد تصويرها من الخلف بطريقة وصفت بالجريئة .