إعادة فتح مبنى البنتاغون في واشنطن باستثناء بعض المداخل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، إعادة فتح مبنى البنتاغون، مساء الثلاثاء، بعد أن تم إغلاقه بسبب حادث إطلاق نار قرب محطة المترو المجاورة.

وكشفت الوزارة في تغريدة أن المبنى أعيد فتحه، بينما لا يزال الممر الثاني ومدخل المترو مغلقين، فيما افتتح الممر الثالث لحركة مرور المشاة.

وكالة أسوشيتد برس، قالت إن ضابط شرطة لقي مصرعه، خارج مبنى الوزارة، بينما لم يؤكد البنتاغون ذلك.

الوكالة نقلت عن مسؤولين قولهم إن الضابط توفي بعد تعرضه للطعن خلال اندلاع أعمال عنف في محطة عبور خارج البنتاغون، بينما أصيب أحد المشتبه بهم في الحادث برصاص سلطات إنفاذ القانون وتوفي في مكان الحادث.

وفيما لا تزال ملابسات إطلاق النار، التي وقعت قرب مقر البنتاغون، غير واضحة، ذكرت شبكة “سي أن أن” سابقًا أن الضابط أصيب برصاصة في الحادث.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أغلق مبنى وزارة الدفاع الأميركية بعد ورود أنباء عن إطلاق نار في محطة مترو قريبة منه.

وصدرت أوامر للموظفين في مقر البنتاغون الواقع في ضاحية أرلينغتون بالبقاء في مكانهم بعد ورود تقارير عن عمليات إطلاق نار وإصابات محتملة في المحطة التي يقع مدخلها على مسافة بضع عشرات من الأمتار من الأبواب الرئيسية للمبنى.

وكانت خدمات مترو الأنفاق قد علقت مؤقتا، وحوّلت الحافلات المتجهة إلى المحطة نحو محطات أخرى.

وقالت قوة الأمن التابعة للبنتاغون في بيان على تويتر “البنتاغون أغلق بسبب حادث في محطة القطار. نطلب من الناس تجنب المنطقة”.

وأضافت “ما زال مسرح الجريمة نشطا، نطلب من الجميع الابتعاد عن مدخل سكة حديد المترو ومنطقة منصة الحافلات”.

وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي إن وزير الدفاع لويد أوستن لم يكن في المبنى في وقت الحادث.

وكان أوستن، وفقا لمصدر البنتاغون، مع الرئيس جو بايدن في اجتماع.

وعرضت محطة الأخبار المحلية “ووسا” مشاهد لسيارات إسعاف وآليات شرطة خارج البنتاغون.