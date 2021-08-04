اخبار العالم

الخارجية الأمريكية تؤكد الوقوف مع شركائها في ‏مسعى عدم امتلاك إيران للسلاح النووي

0 نشر
مريم الجابري 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تؤكد الوقوف مع شركائها في ‏مسعى عدم امتلاك إيران للسلاح النووي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 12:56 صباحًا, 4 أغسطس 2021 م

المناطق - واس:

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده ستواصل الوقوف مع شركائها ومستعدة للانخراط بالمفاوضات في ‏مسعى عدم امتلاك إيران للسلاح النووي.
وأشار برايس خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى فيينا ‏لاستئناف المفاوضات مباشرة من أجل العودة المتبادلة إلى الامتثال لاتفاقية خطة العمل الشاملة ‏المشتركة (‏jcpoa‏).‏
وقال: من الواضح جداً أن المسؤولين في الحكومة الإيرانية لديهم قرارات لاتخاذها داخل نظامها ‏الخاص حول المسار الذي يريدون متابعته، ونحن على اتصال وثيق مع شركائنا وحلفائنا في الخمسة ‏زائد واحد، وهناك قدر كبير من الإجماع والقناعة المشتركة بين تلك المجموعة بأنه يجب ألا يُسمح ‏لإيران بالحصول على السلاح النووي أبداً. ‏

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا