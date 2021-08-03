شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يبدأ ندوة "إنجازات مجلسى النواب والشيوخ لدعم الوطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل ندوة حزب مستقبل وطن" انجازات مجلسي النواب والشيوخ لدعم الوطن" بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس حزب مستقبل وطن والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

يأتي ذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة، بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

وتولت د. دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، إدارة اللقاء، حيث قامت بالترحيب والحضور، والتأكيد علي أهمية مثل هذه اللقاءات التى توضح الصورة للرأي العام عن ما يتم من جهود بغرفتي البرلمان.