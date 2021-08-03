شكرا لقرائتكم خبر عن قاضي بجنوب اليمن يكشف عن رواتب القضاة علي مر العصور والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

تحدث القاضي محمد حسين الناخبي قاض محكمة الشيخ عثمان الإبتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن، حول راتب القاضي في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية بشكل مختصر

في النظام الإسلامي كان القاضي يتقاضى مرتبا شهريا إما بالدراهم أو بالدنانير، ولأن قيمة الدرهم ليست ثابتة بل متغيرة من وقت إلى آخر، فلذلك سنعتمد على ماكانت تساويه الدراهم في مقابل الدنانير بحسب الزمان والمكان في كل عصر من العصور على حدة، على إعتبار أن قيمة الدينار شبه ثابته إلى حد ما،،، وأيضاً حتى تتضح المسألة أكثر وأكثر سنبين قيمة الدينار الذي كان متداول قديما بما يعادله بالدولار في وقتنا الحالي:-

أولاً:- قيمة الدينار المتداول قديما بالدولار

الدينار الواحد يزن أو يساوي = 4.25 جرام (أربعة جرام وربع الجرام).

سعر الجرام الواحد في وقتنا الحالي = 25 دولار..

أي أن قيمة الدينار الواحد يساوي بالدولار مايلي:-

4.25 × 25 = 106 دولار $.

بمعني أن قيمة الدينار الواحد في وقتنا الحاضر يساوي = 106 دولار.

ثانياً:- مقدار راتب القاضي في الشريعة الإسلامية بكل عصر من العصور

1- مرتب عتّاب بن أسيد في العصر النبوي 6 دنانير × 106 دولار = 636 دولار $

2- مرتب سلمان الباهلي في العصر الراشدي 50 دينار × 106 = 5300 دولار $

3- مرتب شريح الكندي في العصر الأموي = 83 دينار × 106 دولار = 8800 دولار

4- مرتب عيسى ابن المنكدر في العصر العباسي = 270 دينار × 106 دولار = 28620 دولار $.

5- مرتب بكّار بن قتيبة في الدولة الطولونية = 1000 دينار × 106 دولار = 106000 دولار $.

6- مرتب قاضي القضاة في الدولة الطولونية = 1200 دينار × 106 دولار = 127200 دولار $

ثم تم رفعه فيما بعد إلى 2000 دينار ليصبح

2000 دينار × 106 دولار = 212000 دولار $.

7- مرتب قاضي القضاة في الدولة الفاطمية = 1200 دينار × 106 دولار = 127200 دولار $.

((مقدار راتب القاضي في النظم الوضعية المعاصرة))

في أمريكا :-يبلغ متوسط راتب القاضي في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 200 ألف دولار أمريكي حسب نوع المحكمة.

ويبلغ أقل مرتب للقضاة في أمريكا حوالي 169 ألف دولار أمريكي في السنة,

يتقاضي أكثر القضاة خبرة في أمريكا في المحاكم العليا حوالي راتب، ممكن إن يصل إلى 267 ألف دولار أمريكي في السنة.

فرنسا:- يبلغ متوسط رواتب قضاة فرنسا سنويًا 65000 يورو.

((في الدول العربية:-))

الإمارات العربية:- يبلغ مرتب مدير المحاكم ورئيس محكمة التمييز (الدرجة الخاصة)، والحد الأدنى لراتبهما الأساسي 67 ألفًا و500 درهم. والحد الأعلى 72 ألفًا و500 درهم، بالإضافة للعلاوة السنوية 1200 درهم..

في الأردن

رواتب القضاة في الأردن في الفئة العليا فهي مبلغ (1400- 1600)دينار أساسي، وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي، وزيادة سنوية مقدارها (20) دينارا أي بمجموع مقداره بما يعادل مبلغ 5000 دولار شهري.

في السعودية :-

يبلغ الراتب الأساسي الشهري الذي يتقاضاه القاضي في النظام السعودي وفقا لسلم الرواتب كالتالي:-

الملازم 10360 ريال وهناك علاوات.

القاضي درجة ج 11230 ريال سعودي.

القاضي درجة ب 13470 ريال سعودي.

القاضي درجة أ 15575 ريال سعودي.

رئيس القضاة(رئيس محكمة) 24675 ريال سعودي.

رئيس محكمة الاستئناف 42320 ريال سعودي. بالإضافة إلى علاوات وبدلات لجميع الفئات.

في اليمن:- يبلغ راتب القاضي اليمني في المحكمة الإبتدائية في الوقت الراهن ما يعادل 230 دولار أمريكي.