أسعار العملات الرقمية اليوم.. قفزات جماعية وبيتكوين تتراجع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفزت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 1 أغسطس 2021، رغم بيتكوين قليلا عن سعر السبت الأكبر منذ منتصف مايو الماضي.

وحققت العملة المشفرة بيتكوين أمس السبت مكسبها لليوم العاشر على التوالي، وتم تداولها بسعر 42390 دولارا.



وسجلت بيتكوين Bitcoin BTC اليوم الأحد نحو 41,734.27 دولارا حتى كتابة التقرير.

وتشكل بيتكوين اكثر من 49 % من إجمالي سوق العملات المشفرة يوميا.

وتبلغ القيمة السوقية لـ"بيتكوين" حوالي 777.482 مليار دولار.

كانت شركة أمازون قد نفت استخدام مدفوعات بيتكوين في بيع منتجاتها، رغم إعلان الشركة من قبل عن اهتمامها باستخدام العملات الرقمية مستقبلا، وقال المتحدث باسم الشركة "نعتقد أن المستقبل سيُبنى على تقنيات جديدة تسمح بمدفوعات حديثة وسريعة وغير مكلفة".

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر عملة إيثريوم ETH (Ethereum) بنسبة 5.56% إلى 2600 دولار.

كما ارتفعت عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 1.87% إلى 0.21323 دولار.

وارتفعت عملة ريبل XRP بنسبة 2.06% لتصل إلى 0.7682 دولار.

وزادت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 3.03% إلى 148.73 دولار.

وقفزت عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 13.61% لتسجل نحو 18.46 دولار.

وقفزت العملة الرقمية تشاينلينك ChainlinkLINK بنسبة 4.80% لتسجل 23.30 دولار.

وارتفعت عملة بينانس كوين (BNB) Binance Coin بواقع 6.72% لتسجل 344.47 دولار.