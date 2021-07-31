لجنة عسكرية ليبية تعلن فتح طريق ساحلي رئيسي بين سرت ومصراتة

طرابلس ـ رويترز: أعلن الطرفان المتحاربان في ليبيا فتح الطريق الساحلي الرئيسي عبر خط المواجهة في خطوة أساسية ضمن وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه العام الماضي بعد أشهر من المفاوضات.

وقالت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تدعمها الأمم المتحدة في بيان إنه تم فتح الطريق. واللجنة مؤلفة من ممثلين عن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر وعن قوات متمركزة في الغرب تدعم الحكومات التي مقرها طرابلس.

وتم قطع الطريق، الذي يمتد بطول الساحل الليبي في الجزء الأكثر اكتظاظا بالسكان من البلاد، بين مدينتي مصراتة وسرت، حيث استقرت خطوط المواجهة الصيف الماضي.

وقالت اللجنة إن الطريق لن يكون مفتوحا أمام التحركات العسكرية.

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