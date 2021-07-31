منظمة الصحة العالميّة : موجة وبائيّة رابعة من "كورونا" تضرب 15 دولة

اسماعيل عبد الحي - أعربت منظمة الصحة العالمية أمس، عن قلقها من إرتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في 15 دولة تمتدّ من المغرب إلى باكستان، محذّرة من أنّ هذه البلدان الموزّعة على المغرب العربي والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا تواجه "موجة وبائية رابعة" في وقت ما تزال فيه معدّلات التطعيم فيها منخفضة للغاية

وقالت منظّمة الصحّة في بيان إنّ المتحوّر دلتا الذي رُصد للمرة الأولى في الهند، بات منتشرا في 15 دولة في إقليم شرق المتوسط الذي يغطّيه مكتب المنظمة.

وأضاف البيان أنّ "إنتشار النسخة المتحوّرة دلتا يزيد من ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 ومن الوفيات (الناجمة عن الفيروس) في عدد متزايد من بلدان إقليم شرق المتوسط".

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري إنّ "غالبية الإصابات الجديدة والحالات الاستشفائية هي لأشخاص غير ملقحين"، مضيفا " نحن نشهد اليوم الموجة الرابعة من كوفيد-19 في هذه المنطقة".

وسجّلت المنظمة في دول الإقليم زيادة شهرية في أعداد الإصابات بكورونا بنسبة 55% وبنسبة 15% في أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس، ليصبح بذلك المعدل الأسبوعي للإصابات الجديدة 310 آلاف إصابة جديدة والمعدّل الأسبوعي للوفيات 3500 وفاة.

وحذّر البيان من أنّ بعض دول الإقليم، على غرار تونس التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات في شمال إفريقيا، تكافح للتعامل مع هذه الزيادة في أعداد الإصابات في وقت تعاني فيه من شحّ في أسطوانات الأوكسيجين ومن إكتظاظ أقسام العناية المركّزة بالمرضى.

وحذّرت المنظّمة من أنّ المتحوّرة دلتا في طريقها لأن تصبح "السلالة المهيمنة" في إقليم شرق المتوسط، المنطقة التي تعاني من معدّلات تحصين منخفضة للغاية إذ أنّ "فقط 5.5% من سكّان الإقليم محصّنون بالكامل".

ووفقا لدراسة نُشرت مؤخّرا في مجلة "فايرولوجيكال" العلمية، فإنّ الحمل الفيروسي (كمية الفيروس في الدم) في الإختبارات الأولى للمرضى المصابين بالمتحوّرة دلتا كان أكبر بألف مرة من نظيره لدى المرضى الذين أصيبوا بالنسخة الأولى من الفيروس في 2020.

وكالات