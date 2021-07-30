يويفا يحدد عدد جماهير السوبر الأوروبي

وذكر يويفا أن التقدم بطلبات للحصول على تذاكر المباراة، التي ستقام يوم 11 آب/أغسطس المقبل على ملعب ويندسور بارك، بدأ بالفعل.

وأضاف أن حاملي التذاكر، يتطلب منهم تقديم ما يفيد بنتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا لدخول الملعب، بينما سيخضع المشجعون من خارج البلد المضيف للقواعد التي تتبعها الدولة، فيما يتعلق بكورونا.



وستقام مباراة كأس السوبر الأوروبي، بين الفائز بدوري أبطال أوروبا (تشيلسي)، والمتوج بالدوري الأوروبي (فياريال).