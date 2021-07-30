الرئيس التونسي يعين رضا غرسلاوي لإدارة وزارة الداخلية

المنامة - ياسر ابراهيم - كلف الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الخميس رضا غرسلاوي، وهو مستشار سابق للأمن القومي، بتسيير شؤون وزارة الداخلية.

وقالت الرئاسة في البيان "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد... أمرا رئاسيا يقضي بتكليف السيد رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور".

وفعل سعيد يوم الأحد حالة الطوارئ الوطنية لتؤول إليه جميع سلطات الحكم، وأقال رئيس الوزراء وعلق عمل البرلمان فيما وصفه معارضون بأنه انقلاب.

رويترز