شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 49 إصابة جديدة بكورونا بينهم 24 حالة محلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 49 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء، مقارنة مع 86 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن 24 من الإصابات الجديدة محلية، انخفاضا من 55 في اليوم السابق.

وقالت إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 14، فيما لا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92811، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.