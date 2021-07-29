طالب بقطع إمداد اللقاحات.. هجوم حاد على قيادي بـ«النهضة»

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (وكالات)

شنّ تونسيون هجوماً واسعاً على القيادي وعضو المكتب السياسي لحركة «النهضة» رضوان المصمودي، بعد دعوته الإدارة الأميركية إلى قطع إرسال اللقاحات ووقف الإعانات الطبية الموجهة لتونس من أجل مواجهة فيروس كورونا، كوسيلة للضغط على الرئيس قيس سعيد من أجل التراجع عن قراراته.

وفي التفاصيل، اعتبر صحافي أميركي في تغريدة على «تويتر»، أن طلب إلغاء الولايات المتحدة الأميركية مساعدتها وتبرعاتها باللقاحات إلى تونس بعد القرارات الأخيرة التي قام بها قيس سعيد «عار أخلاقي».

وأثارت هذه التدوينة غضباً واسعاً في تونس، وعرّضت كاتبها إلى هجوم وانتقادات كبيرة.

واعتبر الناشط محرز بلحسن، أن ما قام به المصمودي هو «قمة الخيانة»، مشيراً إلى أن «الإخوان» مستعدون للتضحية بأرواح الناس وصحتهم وتوظيف التلقيحات في المعارك السياسية من أجل البقاء في السلطة وخدمة مصالحهم، كما اعتبر أن المصمودي اقترف جريمة تصل إلى الخيانة العظمى.