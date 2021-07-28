اجراءات جديدة تخص 'الزوار الملقحين' في دولة أوروبية

وقالت الحكومة البريطانية إن الأشخاص الذين حصلوا على جرعاتهم كاملة من اللقاحات التي وافقت عليها هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة أو هيئة الأدوية الأوروبية يمكنهم الخضوع لفحص كورونا قبل وبعد الوصول بدلا من العزل الذاتي.وهناك فقط استثناء واحد هو فرنسا التي اعتبرتها بريطانيا ذات خطر أكبر بسبب وجود سلالة "بيتا" المتحورة من فيروس كورونا فيها. وسيستمر الزوار من فرنسا في الخضوع للعزل لدى وصولهم إلى بريطانيا.

وحاليا يمكن فقط للأشخاص الحاصلين على اللقاح في بريطانيا تخطي العزل لمدة 10 أيام عند وصولهم من معظم أنحاء أوروبا أو أمريكا الشمالية، وتأتي خطوة تعزيز قطاع السفر في بريطانيا بالرغم من ارتفاع معدل الإصابات بكورونا.



وتدخل الخطوة حيز التنفيذ يوم الاثنين وتطبق فقط على إنجلترا، لكن اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية ستعلن قراراتها لاحقا.