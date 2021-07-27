الحكومة المغربية تمدّد سريان حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا

محمد الفلاح - الثلاثاء 27 يوليه 2021

قرّرت الحكومة المغربية، الثلاثاء، تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي يمتد إلى 10 سبتمبر/أيلول.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).

وتتضمن إجراءات هذا التمديد استمرار حظر التجول الليلي، واستمرار إغلاق المطاعم والمحال التجارية في الساعة الحادية عشرة ليلاً، ومنع إقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية، والتجمعات العامة أو الخاصة.