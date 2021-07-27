السودان يدعو للحذر بسبب زيادة منسوب النيل الأزرق

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

دعت وزارة الري السودانية أمس السكان لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، مؤكدة تزايد مياه النيل الأزرق من 100 مليون متر مكعب إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى ارتفاع كبير في المناسيب في محطات الروصيرص وسنجة وسنار وود مدني والخرطوم، وتوقعت استمرار زيادتها بمعدل نصف متر في قطاع النيل الأزرق من سنار إلى الخرطوم والنيل الرئيسي شمال الخرطوم.

من جهة ثانية، أدت الأمطار والسيول التي اجتاحت ولاية الجزيرة إلى انهيار وتأثر أكثر من مائة منزل، وتأثر عشرات الأسر وإصابة أحد الأشخاص، وطال تأثير الأمطار ثلاثة مرافق حكومية خلال الثلاثة أيام. وكشفت هنادي الرشيد، مديرة الإدارة العامة للطوارئ الصحية بولاية الجزيرة، عن خطة محكمة لاحتواء الآثار السلبية لفصل الخريف، وتوفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة الأمطار والسيول.