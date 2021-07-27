إسرائيل تقصف مواقع لـ«حماس»

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (وكالات)

شنّت مقاتلات إسرائيليّة ليل الأحد الاثنين غارات جوّية عدّة على أهداف في غزّة، بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع تسبّبت باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل. وقالت مصادر أمنيّة إنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة أطلقت صاروخين على الأقلّ على أرض زراعيّة شمال القطاع، بينما أطلقت أربعة صواريخ أخرى على موقع تدريب تابع لـ«كتائب عزّ الدين القسّام» (الجناح العسكري لحماس) في مدينة خان يونس جنوب القطاع. ولم يبلغ عن وقوع إصابات في الغارات.

إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية أمس أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غداً الأربعاء لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، واستمرار الحصار على قطاع غزة، وقال« إنه سيتم طرح ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال وخاصة الأطفال، والنساء، والمرضى، وضرورة العمل على سرعة الإفراج عنهم».