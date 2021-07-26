الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

اسماعيل عبد الحي - ً استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين خرجوا، اليوم السبت،احتجاجا على تمديد "الجواز الصحي" والتطعيم الإجباري لبعض المهن.

ووفقا لموقع "يورو نيوز"، اندلعت أعمال الشغب، حيث قام مجموعة من الأشخاص في إلقاء الزجاجات والحجارة على الشرطة، كما قاموا بالاعتداء على أحد ضباط إنفاذ القانون.

في وقت سابق أفادت الأنباء أنه تم إدخال "تصاريح صحية" في فرنسا لدخول المتاحف ودور السينما.

يؤكد هذا التمرير أن المالك قد تم تطعيمه، أو نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية، أو أنه أصيب بمرض مؤخرا.

وناقش المشرعون في مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم، مشروع قانون يطالب الجميع بالحصول على بطاقة صحية خاصة بمرض "كوفيد-19" لدخول المطاعم والأماكن المغلقة الأخرى، وفرض تطعيم فيروس كورونا المستجد على جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عدة إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، مثل التطعيم الإجباري بالنسبة للعاملين في المشافي والمراكز الطبية، واعتماد "الشهادة الصحية" في كل مكان يضم أكثر من 50 شخصا.