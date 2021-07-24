شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لنائبة "تنسيقية شباب الأحزاب" حول منح للمواهب الرياضية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس شريف الجبلي، 4 اجتماعات علي مدار الأسبوع الجاري لمناقشة عدد من الملفات الهامة في مقدمتها قضية تخصيص منح للمواهب الرياضية الأفريقية لاستثمارها اقتصاديا داخل ملاعب مصر وخارجها، وذلك في ضوء طلب الإحاطة المقدمة من النائبة رشا أبو شقرة، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

ومن المتوقع أن تشهد اللجنة غداً، عرض رد وزارة الخارجية على توصياتها السابقة والتي اتخذتها خلال دور الانعقاد إبان مناقشتها طلبات الإحاطة والقضايا الأفريقية وكذا رد وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على توصياتها.

وإلي جانب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، يوم الإثنين القادم، فأن اللجنة خصصت اجتماعها الثاني ذات اليوم، وذلك لعرض رد وزارة التجارة والصناعة على توصيات اللجنة .

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب عددت اختصاصات لجنة الشؤون الأفريقية في العلاقات مع الدول الأفريقية، شئون منظمة الاتحاد الأفريقى والكيانات والمنظمات الأفريقية، الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الأفريقية، شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل، الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية، شئون المصريين المقيمين فى الدول الأفريقية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الأفريقية.