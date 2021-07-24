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الولايات المتحدة تحث إيران على السماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع ‏السلمي

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 17 ثانية - 1:18 صباحًا, 24 يوليو 2021 م

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حثت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الإيرانية على السماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم العالمية ‏في حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلاً عن حرية الوصول إلى المعلومات بحرية عبر الإنترنت.‏
وأكدت نائبة المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر في الإيجاز الصحفي اليومي أمس، أن ‏الولايات المتحدة تتابع عن كثب التقارير المتعلقة بالاحتجاجات في محافظة خوزستان الإيرانية، بما ‏في ذلك التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين، مما أدى للأسف إلى مقتل ‏العديد من المتظاهرين.‏
وقالت: أدت سنوات من الإهمال الحكومي وسوء إدارة الموارد المائية إلى تفاقم أسوأ موجة جفاف ‏واجهتها إيران منذ 50 عاماً على الأقل، فإن للشعب الإيراني الحق في التعبير بحرية عن إحباطاته ‏ومحاسبة حكومته، ونحن ندعم حقوق الإيرانيين في التجمع السلمي، والتعبير عن أنفسهم بحرية، ‏بدون خوف من العنف أو الاعتقال التعسفي من قبل قوات الأمن.‏
وأضافت بورتر: نحن نراقب أيضاً التقارير الواردة عن قطع الإنترنت التي فرضتها الحكومة في المنطقة، ‏ونحث الحكومة الإيرانية على السماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم العالمية.‏

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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