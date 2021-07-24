شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف منظومة كارت الفلاح فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال السنوات السبع الأخيرة، شهدت مصر إنجازات زراعية غير مسبوقة، شملت تنفيذ حوالى 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه بالإضافة إلى مئات المليارات التى تم إنفاقها على البنية الأساسية، ويأتى على رأس الإنجازات مشروع الدلتا الجديدة الذى أطلقه الرئيس السيسى بهدف التنمية، والذى يمثل 30% من الدلتا القديمة ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة، حيث أن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنيه، وباقى المساحة مشروعات متكاملة.

ويعتمد المشروع على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعى المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائى، ويتلخص الهدف العام لمنظومة كارت الفلاح فى حماية الفلاح بهدف الحفاظ على حقوقه والتسهيل على الدولة فى توجيه مستلزمات الإنتاج إلى من يستحق فعليًا، وتوضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرع، وتأتى أبرز الأهداف كالتالى:

توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضى الزراعية.

وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.

يسمح للحكومة بتضيق الزمام على الخارجين عن القانون وبالتالى تقليل نسب التعدى على الأراضى الزراعية.

يساعد فى تحديد دقيق للمساحات والمحاصيل المزروعة وأنواعها.

صرف الدعم النقدى المشروط لحائزى الأراضى الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة.

صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضى الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية.

صرف الدعم العينى من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة.

وقف التلاعب بكميات الأسمدة.