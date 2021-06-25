مقلب جديد من رونالدو.. والضحية بيبي (فيديو)

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة بلجيكا بعد غد الأحد، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو، يقدم مستويات رائعة في البطولة القارية الحالية، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، كما أنه نجح في تسجيل هدفه الدولي رقم 109، ليعادل الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية المسجل باسم الدولي الإيراني السابق، علي دائي.