رسائل أوروبية حاسمة حول ليبيا.. سحب المرتزقة وإجراء الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب زعماء رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة في ليبيا بدون أي إبطاء.

وقال القادة الأوروبيون، في البيان الختامي لقمة بروكسل، حول العلاقات الخارجية، إنهم يولون أهمية لإنجاز تسوية مستدامة في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة.

وأكدوا على ضرورة إجراء الانتخابات المتفق عليها في خارطة الطريق في موعدها المحدد أي في 24 ديسمبر/كانون الأول، وأن تكون نتائجها مقبولة من قبل الجميع.



الحوار الوطني

وعبر الأوروبيون عن أملهم بأن يتقدم الليبيون أكثر في مجال الحوار الوطني وأن يأخذوا مصير بلدهم بأيديهم.

58 بندا وتحفظ تركي.. ”الخليج 365” تنشر وثيقة "برلين 2" حول ليبيا

تأتي التوصيات الأوروبية، بعد يومين من اختتام مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، الذي دعا مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والسلطات والمؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر 2021.

توحيد ليبيا

كما دعا إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لإعادة توحيد البلاد، مؤكدًا التزام المشاركين فيه بدعم هذه السلطات إلى أقصى حد ممكن بناءً على طلبها.

خبراء عن توصيات مؤتمر "برلين 2" لاستقرار ليبيا: مخيب للآمال

وحث جميع الجهات الفاعلة على استعادة واحترام نزاهة ووحدة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من مؤسسات الدولة الليبية، ولا سيما مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

انسحاب فوري

كما طالب بانسحاب "فوري" للقوات الأجنبية من ليبيا، وهي نقطة أثارت "تحفظات" الجانب التركي، مؤكدًا على جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو اتفاقية وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

خطة شاملة

وعقب المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، على مؤتمر برلين 2، مؤكدًا على ضرورة الانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وحث المبعوث الأممي الليبيين والأطراف الخارجية على الاتفاق على خطة شاملة ذات جدول زمني واضح لتحقيق هذا الهدف، داعيًا إلى وضع حد لكل التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية.