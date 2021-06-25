«أوسكار» فخرية لسامويل إل.جاكسون وداني جلوفر

لوس انجليس - رويترز

كشفت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية، الخميس، أن الممثلين سامويل إل جاكسون وداني جلوفر سيكونان ضمن أربعة ممثلين سيحصلون على جائزة «أوسكار» فخرية العام المقبل لمساهماتهم في صناعة الأفلام والعالم.

وسيكون الممثلان ضمن المتلقين لجوائز مجلس محافظي الأكاديمية، والتي تسلم في مراسم في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. والمكرمان الآخران هما الكاتبة والمخرجة إلين ماي، والممثلة النرويجية ليف أولمان.وقال رئيس الأكاديمية ديفيد روبين في بيان إن المكرمين «لهم تأثير كبير على السينما والمجتمع».

ومثل جاكسون، الذي جسد شخصية نك فيوري في فيلم «ذي أفينجرز» وغيره من أفلام عالم «مارفل»، في أكثر من 100 فيلم. وترشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم «بالب فيكشن» من إخراج كوينتن تارانتينو.

أما جلوفر، نجم سلسلة أفلام «ليثال ويبن» فسينال جائزة «جان هرشولت» الإنسانية عن دوره في الدفاع عن العدالة، وحقوق الإنسان. ويشغل حاليا منصب سفير للنوايا الحسنة للأمم المتحدة.