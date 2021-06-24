شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الفليبيني يوقف استخدام طائرات بلاك هوك بعد حادث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا- رويترز

أمر وزير الدفاع الفليبيني دلفين لورينزانا اليوم الخميس، بإيقاف استخدام أسطول الجيش من مروحيات بلاك هوك بعد حادث وقع خلال مهمة تدريب شمالي العاصمة مانيلا وأودى بحياة ستة.

وتحطمت مساء أمس الأربعاء طائرة هليكوبتر من طراز إس-70 آي بلاك هوك، وهي واحدة من 16 طائرة اشترتها الفليبين من بولندا عام 2019، وذلك بعد إقلاعها من قاعدة عسكرية أمريكية سابقة في إقليم بامبانجا حسبما ذكرت القوات الجوية في بيان.

وتسلمت الفلبين في نوفمبر/تشرين الثاني ست طائرات بلاك هوك، إحداها الطائرة التي تحطمت، بينما تم شحن خمس طائرات أخرى في أوائل يونيو/حزيران وهي تخضع حالياً للفحص الفني. ومن المقرر تسليم الدفعة الأخيرة هذا العام.

وفي يوليو/تموز، توفي أربعة جنود وأصيب آخر بعد تحطم طائرة عسكرية "هيوي" عند إقلاعها في مهمة تدريب ليلية بشمال الفليبين.

ومعظم عتاد الجيش الفليبيني قديم، ومن ذلك سفن حربية تعود لفترة الحرب العالمية الثانية وطائرات من أيام حرب فيتنام، وقد خصصت الحكومة أكثر من ستة مليارات دولار لتحديث قدراتها الدفاعية في الفترة من 2018 إلى 2022.