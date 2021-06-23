وزير الموارد يطمئن الفلاحين بشأن المياه خلال الصيف

بغداد - ياسين صفوان - طمأن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الاربعاء، الفلاحين بشان توفير المياه خلال فصل الصيف، فيما اشار الى التوجه لتأهيل بحر النجف كونه يعد مصدرًا سياحيًا.

وقال الحمداني في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة النجف الاشرف، "سعداء في التواجد في النجف الاشرف، والزيارة تركز على السماع لمشاكل دوائرنا وقلة التخصيصات المالية".

واشار الى "حرص الوزارة على تأمين حصة مائية لانجاح الخطة الزراعية"، مؤكدا ان "المياه متوفرة في هذا الصيف، وندعو الفلاحين الى عدم القلق".

واضاف انه "تم مناقشة الكثير من المواضيع، ووجهنا الدوائر بتذليل الصعاب"، لافتا الى "عزم الوزارة تأهيل بحر النجف كونه يعد مصدرًا سياحيًا ويسهم برفع ايرادات المحافظة المالية".

وتابع، ان "المنطقة مؤهلة لتكون سياحية وسنعمل على ذلك بكل الإمكانات".