شكرا لقرائتكم محاكمات البشير عضو هيئة الدفاع عن البشير ينفي إصابة الرئيس المعزول بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أبو بكر الجعلي، الثلاثاء، إصابة البشير بكورونا، وذلك في تصريح خاص لقناتي "العربية" و"الحدث".

وأضاف أن حالة البشير الصحية مستقرة، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة أن يخضع البشير لفحوص طبية خارج السجن، فضلا عن تعزيز رعايته الصحية داخل السجن.

مادة اعلانية

وغاب البشير عن جلسة اليوم الثلاثاء لمحكمة مدبري انقلاب عام 1989. وأعلن قاضي المحكمة أنه سيتابع الحالة الصحية للبشير، وسيأمر بنقله إلى المستشفى إذا لزم الأمر.

وكان البشير قد نُقل فجر 5 ديسمبر الماضي إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان، لإجراء فحوص طبية، إثر تدهور حالته الصحية، ثم عاد إلى السجن عقب استقرار حالته.

وأفادت الفحوص الطبية السابقة عدم معاناة البشير من أي مرض مزمن سوى الضغط.

وكانت مصادر سودانية قد أشارت إلى أن صحة البشير، المحتجز في سجن كوبر في الخرطوم، منذ الإطاحة به في أبريل 2019، تدهورت في أعقاب وفاة شقيقه عبدالله حسن أحمد البشير في ديسمبر الماضي، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، حيث كانا محتجزين في نفس السجن.