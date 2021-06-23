روسيا تعزز الروابط العسكرية مع ميانمار وتتوقع حرباً أهلية في أفغانستان

موسكو- رويترز

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو أبلغ مين أونج هلاينج رئيس المجلس العسكري في ميانمار، الذي يزور البلاد بأن موسكو ملتزمة بتعزيز الروابط العسكرية مع ميانمار، في حين توقع شويجو حرباً أهلية في أفغانستان بعد انسحاب حلف «الناتو».

ونقلت الوكالة عن شويجو قوله في اجتماع مساء الثلاثاء: «نحن عازمون على مواصلة جهودنا لتعزيز العلاقات الثنائية استناداً إلى التفاهم المشترك والاحترام والثقة القائمة بين بلدينا».

ويزور رئيس المجلس العسكري في ميانمار موسكو لحضور مؤتمر أمني هذا الأسبوع. واتهم نشطاء حقوقيون موسكو بإضفاء الشرعية على المجلس العسكري في ميانمار، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب في الأول من فبراير/شباط، من خلال استمرار الزيارات المتبادلة وصفقات السلاح. وقالت روسيا في مارس/آذار إنها تشعر بقلق عميق إزاء ارتفاع عدد القتلى المدنيين في ميانمار.