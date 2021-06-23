شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف مستشفى أفغاني .. وطالبان تسيطر على بلدة حدودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون حكوميون إن مسلحين يشتبه في أنهم من مقاتلي حركة طالبان الإسلامية أطلقوا قذيفة على مستشفى في أفغانستان اليوم الأربعاء مما أسفر عن حريق أحدث دمارا واسعا وأتى على لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19 ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى.

وفي شمال أفغانستان سيطر مقاتلو طالبان على بلدة شير خان بندر، وهي ميناء جاف على الحدود مع طاجيكستان، ففر موظفو الجمارك وأفراد الأمن إلى مناطق آمنة على الجانب الآخر من الحدود.

وتصاعد القتال بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان في الأسابيع الأخيرة وسيطر المسلحون على مزيد من الأراضي في وقت تستعد فيه آخر قوات دولية تقودها الولايات المتحدة لمغادرة البلاد بعد قتال استمر نحو عقدين.

ونفى ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان مسؤولية الحركة عن الهجوم على المستشفى، الواقع في إقليم كونار الشرقي، والذي قال مسؤول الصحة بالإقليم إنه تسبب في خسارة إمدادات مهمة.