شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: إيران فشلت في إطلاق قمر صناعي يونيو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن وزارة الدفاع "البنتاغون"، رصدت محاولة إيرانية فاشلة، لإطلاق قمر صناعي في 12 يونيو الماضي.

وذكرت أن صور الأقمار الصناعية ترصد احتمال إطلاق إيران لصاروخ آخر قريبا.

وفي فبراير من العام الماضي، أخفقت إيران في وضع قمر اصطناعي محلي الصنع في مداره المحدد بالفضاء.

ونقلت حينها وسائل إعلام رسمية عن أحمد حسيني، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيراني، قوله إن القمر "لم يصل إلى السرعة اللازمة لدخول المدار".